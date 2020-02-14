В Томской области вводится запрет на массовые мероприятия из-за эпидемии ОРВИ

14 Февр. 2020 2020-02-14T05:07:07+03:00

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13 февраля главный санитарный врач Томской области Ольга Пичугина, глава регионального Управления Роспотребнадзора, подписала постановление «"О мерах по снижению заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Томской области».

-В настоящее время в Томске превышение эпидемического порога составляет 14,8%, в Каргасокском районе – 60,6%, Кожевниковском – 20,9%, Колпашевском – 34%. Число госпитализированных с ОРВИ и гриппом по сравнению с прошлой неделей в целом по области возросло в 1,3 раза. В регионе полностью закрыты пять школ и семь детских дошкольных учреждений, частично закрыт 51 класс в 17 школах. – следует из текста постановления, размещенном на сайте ведомства. В связи с превышением эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ принято решение о запрете на проведение массовых и культурных мероприятий в закрытых помещениях на территории Томска, а также Каргасокского, Кожевниковского и Колпашевского районов области.

Начиная с 13 февраля, также запрещены посещения пациентов в стационарах больниц. В учреждениях, общественных местах и транспорте и сотрудникам, и посетителям предписан масочный режим. В школах и детских садах вводятся обязательные утренние фильтры с целью выявления детей с симптомами простудных заболеваний.

Томичам специалисты рекомендуют соблюдать простые правила профилактики: чаще мыть руки с мылом и проветривать помещения, стараться избегать мест массового скопления людей и контактов с заболевшими. При признаках заболевания не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU