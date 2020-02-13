2020-02-13T11:29:39+03:00
Общество

Томичам предлагают выбрать символ Всероссийской переписи населения

На открытый конкурс поступило более 900 заявок из 74 регионов России
Антонина Ленская
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Свои работы на конкурс предложили несколько жителей Томской области – взрослые и дети.Свои работы на конкурс предложили несколько жителей Томской области – взрослые и дети.Фото: из открытых источников
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В РФ завершился прием работ на конкурс по созданию талисмана предстоящей Всероссийской переписи населения. Участники из 74 регионов страны прислали на него более 900 творческих работ. Победитель будет определен в два этапа: с помощью открытого голосования и выбора жюри.

Проголосовать за понравившуюся работу может каждый пользователь, зарегистрированный на официальном сайте Всероссийской переписи населения 2020 года. Работы участников, в том числе, томских авторов, доступны по ссылке: www.strana2020.ru/contest/talisman/works. Проголосовать можно только один раз и за одного участника до 21 февраля.

По результатам пользовательского голосования будет сформирован шорт-лист участников, набравших наибольшее количество голосов (баллов). Из их числа жюри выберет финалиста. Окончательные итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля 2020 года. Как сообщают организаторы, изображения талисмана-победителя будут использованы на протяжении всей кампании ВПН-2020 и появятся на печатной, информационной и рекламной продукции.

Напомним: Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным ее нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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