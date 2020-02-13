Толщину льда начали мониторить на водоемах в Томске

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:05:42+03:00

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Специалисты «Оперативно-дежурной службы» Томска совместно с ГИМС МЧС по Томской области проводят мониторинг толщины льда на реках Томь и Ушайка. Для замера толщины льда определены пять контрольных точек - в пер. Сухоозерном, вблизи Губернаторского квартала, по ул. Короленко, Богдана Хмельницкого и Балтийской. Сегодня средняя толщина льда по р.Томь составляет 55 см, р.Ушайка – 24 см. В районе ул. Короленко ледостава нет. Как пояснили специалисты ОДС, это места традиционного выхода горожан на лед, в частности, рыбаков. Поэтому во время мониторинга с ними проводят профилактические беседы, рассказывают о правилах безопасного поведения. В период потепления сотрудники ОДС и ГИМС продолжат регулярно проводить мониторинг толщины льда, а также замерять уровень воды в томских реках во время прохождения паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU