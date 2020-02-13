Золотую медаль привез томский теннисист из Санкт-Петербурга
Дополнила коллекцию наград серебряная медаль в смешанном разряде
Антон Самокиш завоевал золотую медальФото: из открытых источников
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В открытом первенстве Санкт-Петербурга по теннису участвовали сильнейшие юные спортсмены из разных областей, краев и республик страны. Томск представлял воспитанник теннисного клуба «Чемпион» Антон Самокиш.
Юный теннисист завоевал золотую медаль, в финале уверенно обыграв самого сильного спортсмена турнира по рейтингу Егора Хотченкова из Санкт-Петербурга со счётом 6:2, 6:4. На этом Антон не остановился в парном смешанном разряде совместно с Амелией Тарасовой из Казани он завоевал серебро.
ИСТОЧНИК KP.RU