2020-02-13T08:47:17+03:00
Спорт

Золотую медаль привез томский теннисист из Санкт-Петербурга

Дополнила коллекцию наград серебряная медаль в смешанном разряде
Елена Реутова
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Антон Самокиш завоевал золотую медальАнтон Самокиш завоевал золотую медальФото: из открытых источников
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В открытом первенстве Санкт-Петербурга по теннису участвовали сильнейшие юные спортсмены из разных областей, краев и республик страны. Томск представлял воспитанник теннисного клуба «Чемпион» Антон Самокиш.

Юный теннисист завоевал золотую медаль, в финале уверенно обыграв самого сильного спортсмена турнира по рейтингу Егора Хотченкова из Санкт-Петербурга со счётом 6:2, 6:4. На этом Антон не остановился в парном смешанном разряде совместно с Амелией Тарасовой из Казани он завоевал серебро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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