Почти 30 тысяч томичей посетили центры здоровья в 2019 году

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:24:03+03:00

Из них 5 тысяч - дети

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На обследование пациентов территориальный фонд ОМС Томской области направил 33,7 млн рублей.

В центрах здоровья медики оценивают базовые показатели здоровья: определяют уровень сахара и холестерина крови, измеряют рост, вес, артериальное давление, уровень стресса, проводят ЭКГ. И на основе результатов дают индивидуальные рекомендации. При выявлении серьезных заболеваний врачи дают направления на дообследование и лечение.

Удобство в том, что ключевую информацию о состоянии своего организма можно получить практически сразу. Именно поэтому услугами центров активно пользуется работающее население.

Прием в центрах здоровья ведется бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Центры здоровья для взрослого населения работают при Томской областной клинической больнице (ул. Ивана Черных, 96), в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74) и в медико-санитарной части № 2 (ул. Бела Куна, 3). Детский центр здоровья открыт на базе областной детской больницы (ул. Карла Маркса, 44).

ИСТОЧНИК KP.RU