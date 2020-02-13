Школьник из Томской области стал финалистом Всероссийского конкурса сочинений

13 Февр. 2020 2020-02-13T07:23:35+03:00

В случае победы, он сможет побывать на Параде Победы В Москве

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Конкурс сочинений «Без срока давности» — одно из мероприятий Года памяти и славы для учеников 5-11 классов.

Среди 90 работ, присланных на конкурс школьниками из 15 муниципалитетов Томской области, лучшим признано сочинение Владимира Осипова. Теперь работа шестиклассника Кожевниковской школы №2 представит Томскую область на Всероссийском этапе конкурса.

Владислав написал сочинение «О прадедах — ветеранах Великой Отечественной войны» в форме письма, рассказав о своем прадеде - солдате, а также о прадедах одноклассников, проявивших смелость и мужество в боях. Второе место заняла автор очерка «Ради жизни на земле» Анастасия Втюрина из гимназии № 2 города Асино, третье — девятиклассница Алина Таганова из Парбигской школы за работу на тему «История семьи — история страны». Оценка сочинений, попавших в финал, пройдет до 28 февраля. По итогам заключительного испытания победителями станут восемь школьников. Они будут приглашены на парад Победы, который состоится 9 мая в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU