2020-02-13T06:49:42+03:00
Общество

Жителям Томского севера почту доставляют по зимникам и ледовым переправам

Всего в регионе проложено 17 таких «сезонных» почтовых маршрутов
Алиса Селезнева
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Зимники будут действовать до апреля.Зимники будут действовать до апреля.Фото: из открытых источников
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По зимним дорогам почту доставляют жителям Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Асиновского и Александровского районов. В течение месяца почтовые автомобили проезжают по ним свыше 35 тыс. километров.

Самые протяженные и труднопроходимые маршруты проложены в Каргасокском районе, где жителям 19 труднодоступных поселков газеты, посылки и пенсию зимой доставляют по автозимникам.

«22 отделения Каргасокского почтамта находятся в труднодоступных поселениях, в которых проживают более 11 тысяч клиентов Почты России. Доставка почты туда практически круглый год осуществляется авиа- или водными перевозками, и только с января по март работают зимники. Самый протяженный маршрут по зимней автодороге до села Новый Васюган превышает тысячу километров в обе стороны», — рассказала начальник Каргасокского почтамта УФПС Томской области Светлана Рухлова.

Зимники в районах Томской области будут функционировать до первой декады апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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