2020-02-13T06:35:30+03:00
Происшествия

Томичей просят помочь в поиске пропавшего горожанина

Мужчина ушел из дома и не выходит на связь с 11 февраля
Алиса Селезнева
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https://vk.com/la_tomskhttps://vk.com/la_tomskФото: из открытых источников
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Томской области начали поиск 32-летнего Никиты Зайкова.

«Томск, внимание! Пропал 32-летний Зайков Никита Валерьевич. 11 февраля 2020 года ушел из дома в неизвестном направлении», — говорится на странице отряда в социальных сетях.

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы, серые глаза.

Был одет в серую горнолыжную куртку, синие спортивные штаны с белыми лампасами, черный свитер. На голове у мужчины была синяя вязаная шапка. Обут в коричневые ботинки.

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону 8-800-700-54-52, а также по единому номеру вызову экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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