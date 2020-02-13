Томские судебные приставы разыскали должника по лайкам в соцсетях

13 Февр. 2020 2020-02-13T06:26:10+03:00

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Стрежевчанин задолжал на содержание своего ребенка 500 000 рублей. Временами он трудоустраивался, поэтому удавалось частично взыскивать алименты из зарплаты, но для полного погашения задолженности этого было недостаточно. Проверить имущественное состояние должника не представлялось возможным, так как в городе он не был зарегистрирован, а дом, где ранее он проживал, снесли. Чтобы выяснить местонахождение алиментщика, сотрудники отдела судебных приставов по г. Стрежевому объявили его в розыск.

- Судебный пристав по розыску направил в инстанции необходимые запросы и одновременно установил, что мужчина зарегистрирован в соцсети, но последний раз посещал страничку четыре года назад. Пристав обратил внимание на пользователей, которые оставляли лайки под фотографиями должника. Наибольший интерес к ним проявляла женщина, которая, как выяснилось, ранее сама была должницей. В рамках работы над ее исполнительным производством был сделан запрос о зарегистрированном на ее имя номере телефона.

Ответив на звонок пристава, женщина пояснила, что в городе указанный гражданин с ней давно не общается, но его контактный телефон предоставила" – сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Связавшись с должником, сотрудник отдела обнаружил того в Сургуте. Мужчина пояснил, что работает вахтовым методом, и по окончании смены скоро вернется домой. Прятаться от приставов не намерен и сам явится на прием в отдел для урегулирования ситуации. По возвращении "алиментщика" работа по исполнительному производству будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU