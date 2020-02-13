Житель Томской области лишил землячку любимых «жигулей»

13 Февр. 2020 2020-02-13T05:52:59+03:00

Все , что осталось от угнанной машины. фото: УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы

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В дежурную часть ОМВД России по Колпашевскому району поступило сообщение от жительницы села Тогур о хищении транспортного средства.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый житель города Колпашево, 1992 года рождения. По предварительным данным, молодой человек, незаконно завладел автомобилем «ВАЗ-21103», припаркованным в районе пер. Кооперативный тупик города Колпашево. Впоследствии мужчина разобрал транспортное средство и продал. Сумма ущерба составила 60 000 рублей. – сообщает УМВД России по Томской области.

Сотрудниками ОМВД России по Колпашевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU