46 новых остановок появились на томских трассах

13 Февр. 2020 2020-02-13T05:38:45+03:00

Теперь ожидание транспорта станет для пассажиров более комфортным. Фото: из открытых источников

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- В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» , а также программ содержания и ремонта дорог обустроено 46 остановок общественного транспорта на региональных и межмуниципальных автотрассах – сообщил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный

В рамках нацпроекта 17 остановочных площадок с павильонами для ожидания транспорта благоустроено на автотрассе Томск – Каргала Колпашево в Кривошеинском и Шегарском районах, а также на региональных дорогах Томск Мариинск (две остановки). Сразу 6 остановок появилось на дороге Богашево Петухово в Томском районе.

За счет средств региональных программ ремонта и содержания новые остановочные площадки появились на автодорогах Томск – Каргала Колпашево (1) и Кривошеино Вознесенка (1) в Кривошеинском районе, Томск – Каргала Колпашево (2) в Молчановском районе, Колпашево Саровка (1) в Колпашевском районе, Каргала Бакчар (4) и Бакчар – Подгорное Коломино (1) в Бакчарском районе, Томск – Каргала Колпашево (2) в Чаинском районе, Богашево – Лучаново Стеклозавод (1), Михайловка – Александровское Итатка (2), подъезд к д. Кандинка (2), Томск Мариинск (4) и Томск – Мирный Межениновка (2) в Томском районе, Мельниково – Кожевниково Изовка (3) и Томск – Каргала Колпашево (3) в Шегарском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU