2020-02-13T05:20:27+03:00
Общество

Дом-интернат в томской Итатке станет «градообразующим» предприятием

Строительство новых корпусов должно завершиться до конца года
Антонина Ленская
Поделиться:
Корпуса дома-интерната будут соединены теплым переходом.Корпуса дома-интерната будут соединены теплым переходом.Фото: Антонина Ленская
Изменить размер текста:

Завершить возведение двух новых корпусов Итатского дома-интерната и выполнить первый цикл благоустройства планируется до конца 2020 года. Об этом начальник областного департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов сообщил вчера на заседании штаба по возведению объекта. «В 2021-м для новых корпусов будет построена газовая котельная и очистные сооружения. Полная сдача объекта с инженерной инфраструктурой запланирована на второе полугодие будущего года», - добавил он.

Напомним, что возведение двух современных корпусов на 70 и на 100 койко-мест в селе Итатка Томского района началось в 2019 году в рамках национального проекта «Демография». По данным обладминистрации, на эти цели из бюджетов всех уровней выделено 495,8 млн рублей.

К настоящему времени в корпусе на 70 мест подрядчик ЗАО «СУ ТДСК» начал внутреннюю отделку, монтаж электрики и вентиляции. Здесь уже подключено отопление и установлена сантехника. Строители также завершили утепление и облицовку фасада, выполнили кровельные работы.

В корпусе на 100 мест специалисты закончили кирпичную кладку и установили окна. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству фасада, продолжается монтаж сантехники и отопительного оборудования. Кроме того, подрядчик завершил поведение теплотрасс для новых корпусов и приступил к устройству водопровода.

По словам Д. Ассонова, сейчас строительно-монтажные работы идут без отставания от графика, хотя на начальном этапе и возникли сложности, связанные с проектом (он был разработан еще в 2014 году). В 2021-м планируется закончить отделку помещений и завезти мебель, после чего сюда въедут первые постояльцы. При этом штат социального учреждения увеличится примерно до 100 сотрудников. Начальник департамента подчеркнул, что после завершения строительства дом-интернат станет «градообразующим» предприятием для села Итатка, где проживает около 1200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьник из Томской области стал финалистом Всероссийского конкурса сочинений
Жителям Томского севера почту доставляют по зимникам и ледовым переправам
Томичей просят помочь в поиске пропавшего горожанина
Томские судебные приставы разыскали должника по лайкам в соцсетях
Житель Томской области лишил землячку любимых «жигулей»
46 новых остановок появились на томских трассах
Дом-интернат в томской Итатке станет «градообразующим» предприятием
В Томске раньше срока демонтируют главный снежный городок
В Томске полиция разыскивает мужчину, который украл куб
Более 300 томичей зарегистрировались на «Забег поцелуев»
В Томске на месте ликвидированной свалки благоустроили сквер
Томичи смогут оплачивать электроэнергию с помощью мобильного
84-летняя томичка получила травмы в троллейбусе