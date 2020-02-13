Дом-интернат в томской Итатке станет «градообразующим» предприятием

13 Февр. 2020 2020-02-13T05:20:27+03:00

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Завершить возведение двух новых корпусов Итатского дома-интерната и выполнить первый цикл благоустройства планируется до конца 2020 года. Об этом начальник областного департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов сообщил вчера на заседании штаба по возведению объекта. «В 2021-м для новых корпусов будет построена газовая котельная и очистные сооружения. Полная сдача объекта с инженерной инфраструктурой запланирована на второе полугодие будущего года», - добавил он.

Напомним, что возведение двух современных корпусов на 70 и на 100 койко-мест в селе Итатка Томского района началось в 2019 году в рамках национального проекта «Демография». По данным обладминистрации, на эти цели из бюджетов всех уровней выделено 495,8 млн рублей.

К настоящему времени в корпусе на 70 мест подрядчик ЗАО «СУ ТДСК» начал внутреннюю отделку, монтаж электрики и вентиляции. Здесь уже подключено отопление и установлена сантехника. Строители также завершили утепление и облицовку фасада, выполнили кровельные работы.

В корпусе на 100 мест специалисты закончили кирпичную кладку и установили окна. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству фасада, продолжается монтаж сантехники и отопительного оборудования. Кроме того, подрядчик завершил поведение теплотрасс для новых корпусов и приступил к устройству водопровода.

По словам Д. Ассонова, сейчас строительно-монтажные работы идут без отставания от графика, хотя на начальном этапе и возникли сложности, связанные с проектом (он был разработан еще в 2014 году). В 2021-м планируется закончить отделку помещений и завезти мебель, после чего сюда въедут первые постояльцы. При этом штат социального учреждения увеличится примерно до 100 сотрудников. Начальник департамента подчеркнул, что после завершения строительства дом-интернат станет «градообразующим» предприятием для села Итатка, где проживает около 1200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU