В Томске раньше срока демонтируют главный снежный городок

13 Февр. 2020 2020-02-13T05:07:42+03:00

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В целях обеспечения безопасности горожан, мэрией принято решение раньше срока демонтировать часть ледовых фигур и большую ледяную горку на Новособорной площади. Традиционно ледовые городки в Томске работали до марта.

С середины декабря тысячи горожан стали гостями праздничной площадки. Только за январские каникулы здесь побывали более 20 тысяч томичей! Особой популярностью у них пользовались каток «под звездным небом», ледяная и деревянная горка, стилизованная под томское зодчество, фигуры, выточенные изо льда участниками фестиваля «Хрустальный Томск».

Специалисты администрации в ежедневном режиме контролировали состояние горок и ледовых конструкций. В связи с аномально теплой погодой в январе и феврале ледовые элементы городка на Новособорной начали таять и разрушаться. Несколько дней назад,получив от синоптиков прогноз о предстоящее в выходные оттепели, все ледовые конструкции были еще раз детально обследованы.

- В результате осмотра специалисты зафиксировали значительный уклон в сторону пр. Ленина большой ледовой горки, частичное проседание ее основания из-за растаявшей почвы, на бортах и по периметру горки отметили трещины 2-5 см. Сегодня большая ледовая горка для посетителей закрыта. В дни потепления ухудшилось состояние и ледовых скульптур, на них также появились трещины. На некоторых из них растаяло художественное оформление и истончился лед. Для безопасности посетителей принято решение о демонтаже ледовых ваз со светодиодными сакурами, фигуры Деда Мороза и Снегурочки вблизи сцены, четыре скульптуры на ограждении катке во входных группах. –сообщает пресс-служба администрации города

Работы по демонтажу будут проведены в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU