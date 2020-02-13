2020-02-13T05:07:42+03:00
Общество

В Томске раньше срока демонтируют главный снежный городок

Причина – аномально теплая зима и предстоящая оттепель
Алиса Селезнева
Поделиться:
До свидания,новогодняя сказка!До свидания,новогодняя сказка!Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В целях обеспечения безопасности горожан, мэрией принято решение раньше срока демонтировать часть ледовых фигур и большую ледяную горку на Новособорной площади. Традиционно ледовые городки в Томске работали до марта.

С середины декабря тысячи горожан стали гостями праздничной площадки. Только за январские каникулы здесь побывали более 20 тысяч томичей! Особой популярностью у них пользовались каток «под звездным небом», ледяная и деревянная горка, стилизованная под томское зодчество, фигуры, выточенные изо льда участниками фестиваля «Хрустальный Томск».

Специалисты администрации в ежедневном режиме контролировали состояние горок и ледовых конструкций. В связи с аномально теплой погодой в январе и феврале ледовые элементы городка на Новособорной начали таять и разрушаться. Несколько дней назад,получив от синоптиков прогноз о предстоящее в выходные оттепели, все ледовые конструкции были еще раз детально обследованы.

- В результате осмотра специалисты зафиксировали значительный уклон в сторону пр. Ленина большой ледовой горки, частичное проседание ее основания из-за растаявшей почвы, на бортах и по периметру горки отметили трещины 2-5 см. Сегодня большая ледовая горка для посетителей закрыта. В дни потепления ухудшилось состояние и ледовых скульптур, на них также появились трещины. На некоторых из них растаяло художественное оформление и истончился лед. Для безопасности посетителей принято решение о демонтаже ледовых ваз со светодиодными сакурами, фигуры Деда Мороза и Снегурочки вблизи сцены, четыре скульптуры на ограждении катке во входных группах. –сообщает пресс-служба администрации города

Работы по демонтажу будут проведены в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьник из Томской области стал финалистом Всероссийского конкурса сочинений
Жителям Томского севера почту доставляют по зимникам и ледовым переправам
Томичей просят помочь в поиске пропавшего горожанина
Томские судебные приставы разыскали должника по лайкам в соцсетях
Житель Томской области лишил землячку любимых «жигулей»
46 новых остановок появились на томских трассах
Дом-интернат в томской Итатке станет «градообразующим» предприятием
В Томске раньше срока демонтируют главный снежный городок
В Томске полиция разыскивает мужчину, который украл куб
Более 300 томичей зарегистрировались на «Забег поцелуев»
В Томске на месте ликвидированной свалки благоустроили сквер
Томичи смогут оплачивать электроэнергию с помощью мобильного
84-летняя томичка получила травмы в троллейбусе