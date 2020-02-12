2020-02-12T14:00:33+03:00
Происшествия

В Томске полиция разыскивает мужчину, который украл куб

Он подозревается в совершении кражи пожертвований
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Жадность до добра не доводитЖадность до добра не доводитФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В дежурную часть ОМВД России по Советскому району г. Томска поступило сообщение о хищении куба для пожертвований, который был расположен в помещении по улице Дзержинского, 20а. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В совершении преступления подозревается мужчина худощавого телосложения, среднего роста, возраст 40-45 лет, который был одет в темную вязаную шапку с помпоном, зимнюю куртку с меховым воротником, штаны темного цвета, черные ботинки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске полиция разыскивает мужчину, который украл куб
Более 300 томичей зарегистрировались на «Забег поцелуев»
В Томске на месте ликвидированной свалки благоустроили сквер
Томичи смогут оплачивать электроэнергию с помощью мобильного
84-летняя томичка получила травмы в троллейбусе
Юристы ТГУ приглашают томичей на бесплатные консультации
Томская студентка завоевала «золото» на чемпионате WorldSkills Russia
В Томской области сокращается число несанкционированных свалок
В Томске проводится инвентаризация школьных столовых
Санавиация Томской области совершит в этом году не менее 400 вылетов
Томские «политехники» вошли в число лучших инженеров страны
«Псевдо-нефтяник» пойдет под суд в Стрежевом Томской области
В самом отдаленном райцентре Томской области приведут в порядок стадион
Юный томич стал сильнейшим на «Турнире мастеров» по бочча
В Томске прокуратура вступилась за чистоту маленькой речки Басандайки
Томские пенсионеры активно пользуются социальным такси
В 2020 году в Томске отремонтируют 11 участков крупных магистралей
Концепцию нового микрорайона рассмотрели в Томске
Подозреваемый в мошенничестве установлен в Томске
240 нелегальных мигрантов получили билет в один конец в Томской области
Юбилейный XV Сибирский фестиваль керамики пройдет в Томске
Тюзинка, Берегай, Юнжерка: в Томской области отремонтируют шесть мостов
Томичам для участия в «Вальсе цветов» понадобится дресс-код
Более 280 тысяч жителей Томской области получили налоговые льготы
Несколько школ и детсадов в Томской области закрыты на карантин