В Томске полиция разыскивает мужчину, который украл куб

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:00:33+03:00

Жадность до добра не доводит Фото: из открытых источников

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В дежурную часть ОМВД России по Советскому району г. Томска поступило сообщение о хищении куба для пожертвований, который был расположен в помещении по улице Дзержинского, 20а. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В совершении преступления подозревается мужчина худощавого телосложения, среднего роста, возраст 40-45 лет, который был одет в темную вязаную шапку с помпоном, зимнюю куртку с меховым воротником, штаны темного цвета, черные ботинки.

ИСТОЧНИК KP.RU