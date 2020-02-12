В Томске на месте ликвидированной свалки благоустроили сквер

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:25:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках реализации нацпроекта «Экология» в Томске продолжается ликвидация несанкционированных свалок. По итогам 2019 года мусор был вывезен с 42 территорий. Только в Ленинском районе Томска за последние два года ликвидированы 14 свалок, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с территории пустыря возле дома по ул. Крымская, 43 было вывезено порядка 600 кубометров мусора на 40 грузовых машинах, демонтировано около 20 железных гаражей. На освободившейся площадке на средства национального проекта «Жилье и городская среда» (4,7 млн рублей) был благоустроен сквер. В новом общественном пространстве, расположенном в окрестностях пересечения улиц Каховская и Героев Чубаровцев, оборудованы пешеходные дорожки из цветной тротуарной плитки, разбиты газоны, высажены молодые яблони, установлены садовые диваны и урны. В озеленении нового общественного пространства приняли участие студенты томского педагогического колледжа и ученики школы № 54: они посадили в новом сквере 50 кустов сирени и 10 саженцев кедров.

ИСТОЧНИК KP.RU