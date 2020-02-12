84-летняя томичка получила травмы в троллейбусе

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:59:05+03:00

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- Сегодня, 12 февраля, около 12 часов 45 минут на проспекте Фрунзе, 152д, в салоне троллейбуса произошло падение пассажира. В результате происшествия 84-летняя женщина с травмами доставлена в больницу. - говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД России.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства случившегося. Требуется помощь очевидцев данного происшествия, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552.

Стражи дорожной безопасности напоминают гражданам:"Во избежание падения во время поездки в общественном транспорте, держитесь за поручни. Старайтесь не передвигаться по салону во время движения, посадку и высадку необходимо осуществлять только после полной остановки транспортного средства.Водители транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, помните, что вы несете ответственность за людей, которых перевозите. Четкое выполнение Правил дорожного движения – залог безопасных перевозок для всех!"

ИСТОЧНИК KP.RU