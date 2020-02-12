2020-02-12T12:59:05+03:00
Происшествия

84-летняя томичка получила травмы в троллейбусе

ГИБДД просит откликнуться очевидцев происшествия
Алиса Селезнева
Поделиться:
фото: УМВД России по Томской областифото: УМВД России по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

- Сегодня, 12 февраля, около 12 часов 45 минут на проспекте Фрунзе, 152д, в салоне троллейбуса произошло падение пассажира. В результате происшествия 84-летняя женщина с травмами доставлена в больницу. - говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД России.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства случившегося. Требуется помощь очевидцев данного происшествия, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552.

Стражи дорожной безопасности напоминают гражданам:"Во избежание падения во время поездки в общественном транспорте, держитесь за поручни. Старайтесь не передвигаться по салону во время движения, посадку и высадку необходимо осуществлять только после полной остановки транспортного средства.Водители транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, помните, что вы несете ответственность за людей, которых перевозите. Четкое выполнение Правил дорожного движения – залог безопасных перевозок для всех!"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске полиция разыскивает мужчину, который украл куб
Более 300 томичей зарегистрировались на «Забег поцелуев»
В Томске на месте ликвидированной свалки благоустроили сквер
Томичи смогут оплачивать электроэнергию с помощью мобильного
84-летняя томичка получила травмы в троллейбусе
Юристы ТГУ приглашают томичей на бесплатные консультации
Томская студентка завоевала «золото» на чемпионате WorldSkills Russia
В Томской области сокращается число несанкционированных свалок
В Томске проводится инвентаризация школьных столовых
Санавиация Томской области совершит в этом году не менее 400 вылетов
Томские «политехники» вошли в число лучших инженеров страны
«Псевдо-нефтяник» пойдет под суд в Стрежевом Томской области
В самом отдаленном райцентре Томской области приведут в порядок стадион
Юный томич стал сильнейшим на «Турнире мастеров» по бочча
В Томске прокуратура вступилась за чистоту маленькой речки Басандайки
Томские пенсионеры активно пользуются социальным такси
В 2020 году в Томске отремонтируют 11 участков крупных магистралей
Концепцию нового микрорайона рассмотрели в Томске
Подозреваемый в мошенничестве установлен в Томске
240 нелегальных мигрантов получили билет в один конец в Томской области
Юбилейный XV Сибирский фестиваль керамики пройдет в Томске
Тюзинка, Берегай, Юнжерка: в Томской области отремонтируют шесть мостов
Томичам для участия в «Вальсе цветов» понадобится дресс-код
Более 280 тысяч жителей Томской области получили налоговые льготы
Несколько школ и детсадов в Томской области закрыты на карантин