Юристы ТГУ приглашают томичей на бесплатные консультации

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:45:29+03:00

Для студентов практика, для горожан-правовая помощь. Фото: из открытых источников

Они также окажут помощь в составлении исков и на судебных процессах

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Центр клинических методов обучения Юридического института ТГУ присоединился ко всероссийскому проекту «Продвигая бесплатную юридическую помощь в России», проводимому при поддержке Фонда демократии ООН и Центра развития юридических клиник. В рамках проекта жители Томска и Северска могут получить бесплатную юридическую помощь в форме консультирования по правовым вопросам и составления проектов документов правового характера (например, исковых заявлений), а также в форме осуществления представительства в суде по гражданским и административным делам.

-Юридическая помощь оказывается студентами старших курсов Юридического института ТГУ, под руководством преподавателей и практикующих адвокатов. - сообщает пресс-служба университета.

Обратиться за бесплатной юридической помощью можно в Центр клинических методов обучения (юридическую клинику) ЮИ ТГУ по адресу: Томск, Московский тракт, 8, ауд. 104. Приём ведётся по предварительной записи, по телефону: (3822) 78-35-78.

Кроме того, жители Томска могут принять участие в интерактивных занятиях по повышению правовой грамотности, проводимых клиниками правового просвещения «Живое право».

Студенты-юристы бесплатно проведут лекции и тренинги по актуальным правовым вопросам, полученные знания и навыки обязательно пригодятся слушателям в реальной жизни.

Занятия начнутся с марта 2020 года. Для записи на занятия необходимо обратиться по телефону: (3822) 78-35-78.

С расписанием и темами предстоящих занятий можно ознакомиться на странице юридической клиники на сайте ЮИ ТГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU