Томская студентка завоевала «золото» на чемпионате WorldSkills Russia
Студентка Томского педагогического колледжа Вероника Жукова заняла первое место в открытом чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020, проходившем в Свердловской области.
Конкурсантам по компетенции «Преподавание в младших классах» необходимо было продемонстрировать свое мастерство в подготовке и проведении фрагмента урока окружающего мира, внеурочного занятия, интерактива для родителей и разработке паспорта проекта для исследовательской деятельности учеников младших классов. Томичка Вероника Жукова справилась с заданиями лучше всех.
Всего же в открытом региональном чемпионате WorldSkills Russia, проходившем в Свердловской области по 75 компетенциям, приняли участие более 1 200 конкурсантов и экспертов из 23 регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU