В Томске проводится инвентаризация школьных столовых

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:02:51+03:00

В них будет организовано горячее питание для учеников младших классов

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На аппаратном совещании с главами районов и заместителями мэр Томска заслушал отчеты о выполнении задач национальных проектов. В частности, он потребовал провести инвентаризацию всех школ города на предмет готовности предоставлять горячее питание в начальном звене.

По результатам мониторинга, проведенного в январе 2020 года, горячее питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях получают 53330 обучающихся (88,2% контингента). Из 27242 обучающихся 1-4 классов, горячее питание получают 24780 обучающихся или 91% обучающихся.

Заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко отметил, что работа по инвентаризации оборудования школьных столовых уже начата. На сегодняшний день горячее питание обучающихся организовано в 70 столовых муниципальных общеобразовательных учреждений.

При этом на сегодняшний день бесплатное питание в Томске за счет бюджета города и региона уже получают дети из малообеспеченных семей, дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ОВЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU