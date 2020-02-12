2020-02-12T12:02:51+03:00
Умный город

В Томске проводится инвентаризация школьных столовых

В них будет организовано горячее питание для учеников младших классов
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
С заботой о младших школьникахС заботой о младших школьникахФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На аппаратном совещании с главами районов и заместителями мэр Томска заслушал отчеты о выполнении задач национальных проектов. В частности, он потребовал провести инвентаризацию всех школ города на предмет готовности предоставлять горячее питание в начальном звене.

По результатам мониторинга, проведенного в январе 2020 года, горячее питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях получают 53330 обучающихся (88,2% контингента). Из 27242 обучающихся 1-4 классов, горячее питание получают 24780 обучающихся или 91% обучающихся.

Заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко отметил, что работа по инвентаризации оборудования школьных столовых уже начата. На сегодняшний день горячее питание обучающихся организовано в 70 столовых муниципальных общеобразовательных учреждений.

При этом на сегодняшний день бесплатное питание в Томске за счет бюджета города и региона уже получают дети из малообеспеченных семей, дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ОВЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске полиция разыскивает мужчину, который украл куб
Более 300 томичей зарегистрировались на «Забег поцелуев»
В Томске на месте ликвидированной свалки благоустроили сквер
Томичи смогут оплачивать электроэнергию с помощью мобильного
84-летняя томичка получила травмы в троллейбусе
Юристы ТГУ приглашают томичей на бесплатные консультации
Томская студентка завоевала «золото» на чемпионате WorldSkills Russia
В Томской области сокращается число несанкционированных свалок
В Томске проводится инвентаризация школьных столовых
Санавиация Томской области совершит в этом году не менее 400 вылетов
Томские «политехники» вошли в число лучших инженеров страны
«Псевдо-нефтяник» пойдет под суд в Стрежевом Томской области
В самом отдаленном райцентре Томской области приведут в порядок стадион
Юный томич стал сильнейшим на «Турнире мастеров» по бочча
В Томске прокуратура вступилась за чистоту маленькой речки Басандайки
Томские пенсионеры активно пользуются социальным такси
В 2020 году в Томске отремонтируют 11 участков крупных магистралей
Концепцию нового микрорайона рассмотрели в Томске
Подозреваемый в мошенничестве установлен в Томске
240 нелегальных мигрантов получили билет в один конец в Томской области
Юбилейный XV Сибирский фестиваль керамики пройдет в Томске
Тюзинка, Берегай, Юнжерка: в Томской области отремонтируют шесть мостов
Томичам для участия в «Вальсе цветов» понадобится дресс-код
Более 280 тысяч жителей Томской области получили налоговые льготы
Несколько школ и детсадов в Томской области закрыты на карантин