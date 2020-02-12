Санавиация Томской области совершит в этом году не менее 400 вылетов

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:28:52+03:00

В 2019 году крылатая "скорая помощь" спасла почти 800 жизней. Фото: из открытых источников

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В рамках «Развития первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году на работу санитарной авиации в Томской области выделено 170 млн рублей. Из них 52 млн поступят из областной казны, 118 млн рублей - из федерального бюджета.

- За счет этих средств будет обеспечено не менее 1,5 тысячи летных часов и около 400 вылетов. Кроме того, в этом году планируется обустроить вертолетную площадку в поселке Белый Яр Верхнекетского района, что позволит жителям севера области получать медицинскую помощь еще быстрее. -сообщил первый заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Вадим Бойков.

Отметим, в 2019 году количество вылетов санавиации в регионе возросло вдвое -по сравнению с 2018 годом. Экипажи крылатой «скорой помощи выполнили 438 вылетов, эвакуировав из районов Томской области 720 пациентов, в том числе 71 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU