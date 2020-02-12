2020-02-12T11:06:46+03:00
Наука

Томские «политехники» вошли в число лучших инженеров страны

7 сотрудников ТПУ стали победителями Всероссийского конкурса «Инженер года-2019»
Алиса Селезнева
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Иван Шаненков -один из победителей конкурса. фото: НИ ТПУИван Шаненков -один из победителей конкурса. фото: НИ ТПУФото: из открытых источников
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Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится ежегодно, начиная с 2000 года, при поддержке Правительства РФ. Он направлен на выявление лучших инженеров страны, популяризацию их достижений и опыта, привлечение внимания общества к проблемам развития инженерного дела в России.

Победители определяются в двух категориях: «Инженерное искусство молодых» — для специалистов в возрасте до 30 лет включительно — и «Профессиональные инженеры» — для участников, имеющих стаж работы не менее пяти лет. Награды конкурса высоко ценятся в профессиональном сообществе. Шесть из семи политехников, признанных в этом году лауреатами конкурса, молодые ученые. Это ассистент отделения электроэнергетики и электротехники Иван Шаненков , ассистенты отделения электроэнергетики и электротехники Юлия Шаненкова и Дмитрий Никитин, аспирантки Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Екатерина Чудинова и Мария Рыгина, начальник Центра коллективного пользования «Физико-химические методы анализа» Алексей Иванов.

Победителем конкурса в версии «Профессиональные инженеры» стал старший преподаватель ЮТИ ТПУ Максим Кузнецов.

Вручение лауреатам дипломов, сертификатов, знаков «Профессиональный инженер России» и памятных медалей пройдет 20 февраля в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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