2020-02-12T10:32:32+03:00
Происшествия

«Псевдо-нефтяник» пойдет под суд в Стрежевом Томской области

Мужчина пытался трудоустроиться по "липовым" документам
Алиса Селезнева
Поделиться:
фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В ходе проверки оперативной информации сотрудниками МО МВД России «Стрежевской» выявлен факт использования заведомо подложного документа.

- «По предварительным данным, ранее не судимый стрежевчанин в январе 2020 года, умышленно, заведомо зная, что удостоверение о прохождении обучения по профессии «Оператор по добыче нефти и газа» является подложным, предоставил документ по месту своего трудоустройства в городе Стрежевом». –сообщает пресс-служба регионального УМВД. Где мужчина приобрел «липу» или изготовил ее самостоятельно предстоит выяснить следователям.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске полиция разыскивает мужчину, который украл куб
Более 300 томичей зарегистрировались на «Забег поцелуев»
В Томске на месте ликвидированной свалки благоустроили сквер
Томичи смогут оплачивать электроэнергию с помощью мобильного
84-летняя томичка получила травмы в троллейбусе
Юристы ТГУ приглашают томичей на бесплатные консультации
Томская студентка завоевала «золото» на чемпионате WorldSkills Russia
В Томской области сокращается число несанкционированных свалок
В Томске проводится инвентаризация школьных столовых
Санавиация Томской области совершит в этом году не менее 400 вылетов
Томские «политехники» вошли в число лучших инженеров страны
«Псевдо-нефтяник» пойдет под суд в Стрежевом Томской области
В самом отдаленном райцентре Томской области приведут в порядок стадион
Юный томич стал сильнейшим на «Турнире мастеров» по бочча
В Томске прокуратура вступилась за чистоту маленькой речки Басандайки
Томские пенсионеры активно пользуются социальным такси
В 2020 году в Томске отремонтируют 11 участков крупных магистралей
Концепцию нового микрорайона рассмотрели в Томске
Подозреваемый в мошенничестве установлен в Томске
240 нелегальных мигрантов получили билет в один конец в Томской области
Юбилейный XV Сибирский фестиваль керамики пройдет в Томске
Тюзинка, Берегай, Юнжерка: в Томской области отремонтируют шесть мостов
Томичам для участия в «Вальсе цветов» понадобится дресс-код
Более 280 тысяч жителей Томской области получили налоговые льготы
Несколько школ и детсадов в Томской области закрыты на карантин