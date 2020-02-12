«Псевдо-нефтяник» пойдет под суд в Стрежевом Томской области

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:32:32+03:00

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В ходе проверки оперативной информации сотрудниками МО МВД России «Стрежевской» выявлен факт использования заведомо подложного документа.

- «По предварительным данным, ранее не судимый стрежевчанин в январе 2020 года, умышленно, заведомо зная, что удостоверение о прохождении обучения по профессии «Оператор по добыче нефти и газа» является подложным, предоставил документ по месту своего трудоустройства в городе Стрежевом». –сообщает пресс-служба регионального УМВД. Где мужчина приобрел «липу» или изготовил ее самостоятельно предстоит выяснить следователям.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU