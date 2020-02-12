2020-02-12T09:19:58+03:00
Недвижимость

В самом отдаленном райцентре Томской области приведут в порядок стадион

На окончание его реконструкции выделены дополнительные средства
Алиса Селезнева
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У александровцев станет больше поводов любить свое село.У александровцев станет больше поводов любить свое село.Фото: из открытых источников
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил около миллиона рублей из фонда финансирования непредвиденных расходов на проектно-изыскательские работы по реконструкции стадиона «Геолог» в селе Александровском - столице самого отдаленного района региона. Спортивное сооружение было построено в 1980-ые годы, и с тех пор видело только один текущий ремонт.

В августе прошлого года глава региона лично проверил ход реконструкции сельского стадиона, раскритиковав тогдашние местные власти за низкие темпы работ.

После инспекции ситуация начала выправляться. В настоящее время на «Геологе» уже демонтированы элементы волейбольно-баскетбольной и городошной площадок, подготовлено основание для новых объектов, снят грунт на футбольном поле и беговых дорожках, завезены инертные материалы.

В 2019-2020 годах на реконструкцию стадиона предусмотрено 40 миллионов рублей из областного бюджета и 10 из муниципального.

Дополнительный губернаторский миллион пойдет на проектирование хоккейного корта, трибун и хозяйственных подтрибунных помещений, системы освещения, ограждения, пешеходных дорожек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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