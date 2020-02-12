Томские пенсионеры активно пользуются социальным такси
В 2019 году возможностью бесплатной поездки в медучреждения для прохождения диспансеризации воспользовались 1550 пожилых людей из отдаленных поселков Томской области. Услуга доступна во всех районах региона, благодаря реализации нацпроекта "Демография".
- «Работа по организации поездок проводится в тесном сотрудничестве социальных и медицинских служб. В муниципальных центрах социальной поддержки населения с этой целью созданы 23 межведомственные «мобильные» бригады. Первоочередное внимание ими уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам и тем, кто познал тяготы войны в детстве. Задача социальных работников — помочь своим подопечным комфортно добраться до больницы или поликлиники, сопроводить их на обследование и доставить затем домой», — рассказала Марина Киняйкина, начальник областного департамента социальной защиты населения.
В свою очередь, медицинские учреждения стремятся сделать процесс прохождения диспансеризации для пожилых людей максимально комфортным и оптимальным по времени.
В 2019 году в Томской области в рамках программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» для организации поездок пожилых людей в медицинские учреждения для диспансеризации закуплено 23 специализированных автомобиля на сумму 24,1 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU