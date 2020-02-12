Томские пенсионеры активно пользуются социальным такси

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:57:16+03:00

До поликлиники и обратно- с комфортом и бесплатно! Фото: из открытых источников

Оно бесплатно доставляет пожилых селян в клиники для диспансеризации

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В 2019 году возможностью бесплатной поездки в медучреждения для прохождения диспансеризации воспользовались 1550 пожилых людей из отдаленных поселков Томской области. Услуга доступна во всех районах региона, благодаря реализации нацпроекта "Демография".

- «Работа по организации поездок проводится в тесном сотрудничестве социальных и медицинских служб. В муниципальных центрах социальной поддержки населения с этой целью созданы 23 межведомственные «мобильные» бригады. Первоочередное внимание ими уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам и тем, кто познал тяготы войны в детстве. Задача социальных работников — помочь своим подопечным комфортно добраться до больницы или поликлиники, сопроводить их на обследование и доставить затем домой», — рассказала Марина Киняйкина, начальник областного департамента социальной защиты населения.

В свою очередь, медицинские учреждения стремятся сделать процесс прохождения диспансеризации для пожилых людей максимально комфортным и оптимальным по времени.

В 2019 году в Томской области в рамках программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» для организации поездок пожилых людей в медицинские учреждения для диспансеризации закуплено 23 специализированных автомобиля на сумму 24,1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU