В 2020 году в Томске отремонтируют 11 участков крупных магистралей

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:31:38+03:00

Строители приведут их в порядок на всю ширину проезжей части

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В мэрии Томска прошло рабочее совещание по реализации в 2020 году на территории Томска национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ключевым вопросом обсуждения стала комплексность работ при выполнении нацпроекта, сообщает пресс-служба администрации города.

В благоустроительный сезон в Томске на всю ширину проезжей части будут отремонтированы 11 участков улиц Елизаровых, Артема, Пушкина, 79-й Гв. Дивизии, Пролетарской, Профсоюзной, Косарева, Усова, пр. Ленина, пл. Соляной и транспортной развязки пр. Комсомольский – ул. Пушкина. Строители используют современные материалы с долгим сроком эксплуатации. В ходе реализации нацпроекта ремонтные бригады будут обязаны нанести горизонтальную дорожную разметку термопластиковыми формами с применением стеклянных микросфер.

В этому году на ремонт по нацпроекту в Томске будет направлено порядка 600 млн рублей, в том числе 300 млн рублей выделит федеральный бюджет, еще 300 млн рублей направят областной и местный бюджеты.

ИСТОЧНИК KP.RU