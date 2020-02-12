Концепцию нового микрорайона рассмотрели в Томске

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:25:04+03:00

Новый микрорайон появится в Томске Фото: из открытых источников

Он может появиться на улице Мокрушина

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На первом в этом году заседании Градостроительного совета при губернаторе участники обсудили концепцию проекта планировки нового жилого микрорайона, ограниченного улицами Мокрушина, Континентальной и Коларовским трактом.

Инвестором проекта стал предприниматель Ринат Аминов. Концепцию проекта планировки подготовили архитектурное бюро «Стиль» и ООО «Бим Инжиниринг».

По предложению архитекторов, на территории в 32 гектара планируется построить семь жилых кварталов с дворами без машин. Ожидается, что жителями микрорайона станут 8 тыс. человек (3 280 квартир сегментов «эконом» и «эконом плюс»).

Социальную инфраструктуру обеспечит школа на 1 100 мест и два детских сада по 250 мест каждый.

Члены Градосовета отметили, что необходимо проработать транспортную доступность микрорайона, плотность его застройки и инженерную инфраструктуру. Инвестор продолжит работу над проектом.

ИСТОЧНИК KP.RU