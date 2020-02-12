Подозреваемый в мошенничестве установлен в Томске
В ОМВД России по Ленинскому району города Томска поступили заявления граждан о хищении денежных средств.
Подозреваемый, являясь сотрудником торговой организации, заключал с гражданами договоры «покупки в кредит», после чего, имея доступ к персональным данным гражданам, оформлял новые договоры на приобретение техники в кредит. В результате противоправных действий причинен материальный ущерб кредитной организации в размере более 200 000 рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичных преступлений житель города Томска, 1991 года рождения. Возбуждено три уголовных дела по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»).
Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными, не разглашать персональные данные, данные банковских карт, не совершать какие-либо операции под руководством посторонних людей. Если вас обманули, незамедлительно обратитесь в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU