240 нелегальных мигрантов получили билет в один конец в Томской области

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:15:48+03:00

Они были выдворены из нашей страны

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В 2019 году за пределы Томской области судебные приставы выдворили более 240 иностранных граждан, нарушивших режим пребывания на территории РФ (ст. 18.8 КоАП РФ). В специализированное учреждение (СУВСИГ УМВД России по Томской области) доставлены 247 иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них 241 человек препровожден до пунктов пропуска через государственную границу и выдворен за пределы РФ.

Из общего числа препровожденных на родину большинство пришлось на граждан Узбекистана — 184, остальные – граждане Таджикистана, КНР, Кыргызстана, Украины, Грузии, Туркмении и Азербайджана. В практике томских судебных приставов встретились и редкие случаи выдворения в Пакистан и Монголию.

На приобретение билетов мигрантам в прошлом году потрачено 2,7 млн рублей из средств федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU