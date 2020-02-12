240 нелегальных мигрантов получили билет в один конец в Томской области
В 2019 году за пределы Томской области судебные приставы выдворили более 240 иностранных граждан, нарушивших режим пребывания на территории РФ (ст. 18.8 КоАП РФ). В специализированное учреждение (СУВСИГ УМВД России по Томской области) доставлены 247 иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них 241 человек препровожден до пунктов пропуска через государственную границу и выдворен за пределы РФ.
Из общего числа препровожденных на родину большинство пришлось на граждан Узбекистана — 184, остальные – граждане Таджикистана, КНР, Кыргызстана, Украины, Грузии, Туркмении и Азербайджана. В практике томских судебных приставов встретились и редкие случаи выдворения в Пакистан и Монголию.
На приобретение билетов мигрантам в прошлом году потрачено 2,7 млн рублей из средств федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU