Юбилейный XV Сибирский фестиваль керамики пройдет в Томске

12 Февр. 2020 2020-02-12T06:33:46+03:00

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В пятницу в Первом музее славянской мифологии откроется юбилейный Сибирский фестиваль керамики. В выставке авторской керамики примут участие более 70 мастеров из России, Республики Беларусь, Абхазии, Казахстана. В двух залах музея можно будет посмотреть около 300 керамических изделий, наполненных мощной внутренней энергией и светом. Среди них - коллекция работ с надглазурной росписью от Валерия Кузнецова и причудливая и фактурная керамика Алёны Залуцкой из г. Новосибирск.

Выставка продлится до 12 апреля. За это время планируется проведение 29 мероприятий: это мастер-классы и мастер-шоу, беседы и спектакли. Так, впервые в истории Фестиваля посетителей ожидает мастер-шоу «Поющая глина» и этно-путешествие по культурам мира от Александра Новгородского, керамиста из республики Беларусь (подробная программа размещена на сайте музея).

Завтра, 13 февраля с 14.00 до 17.00 в рамках фестиваля пройдет конкурс детского творчества по лепке из глины, организованного Музеем и ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард». Награждение участников детского Конкурса состоится 14 февраля в 16:00. В то же день, в 17.00 пройдет торжественное открытие выставки (вход свободный).

ИСТОЧНИК KP.RU