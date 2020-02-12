Тюзинка, Берегай, Юнжерка: в Томской области отремонтируют шесть мостов

12 Февр. 2020 2020-02-12T05:56:45+03:00

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В 2019 году по новой областной программе ремонта мостов на дорогах общего пользования регионального значения было отремонтировано шесть мостовых переходов и один путепровод. Как сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный, эта программа разработана по поручению главы региона Сергея Жвачкина. Губернатор поставил задачу ежегодно ремонтировать в Томской области не менее пяти мостовых сооружений.

В минувшем году в программу ремонта было включено шесть мостовых объектов. В их числе мосты через реки Берегай и Тюзинка в Тегульдетском районе, через реку Кинда в Кожевниковском районе, через реку Старица Оби в Шегарском районе, через реку Китат в Томском районе. Также начался ремонт моста через реку Юнжерка (Шегарский район), который продолжится в 2020 году. Кроме того, произведен ремонт путепровода на первом километре объездной дороги Томска, поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия.

«Областная программа ремонта мостов на дорогах общего пользования разработана на 2019-2021 годы, - добавил Игорь Шатурный. - После ее завершения мы определим перечень объектов для ремонта на следующие три года».

ИСТОЧНИК KP.RU