Томичам для участия в «Вальсе цветов» понадобится дресс-код

12 Февр. 2020 2020-02-12T05:45:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В марте студия старинного танца «Мистерия» в фойе Большого концертного зала проводит бесплатный мастер-класс «Вальс цветов» для слушателей Томской филармонии. Восемь пар студийцев будут показывать, как аристократы танцевали на балах и ассамблеях полонезы, вальсы, контрдансы, марши. Покажут и современные танцы, стилизованные под старину. Обучение желающих будет проходить в режиме танца, сообщает пресс-служба филармонии.

Как рассказал руководитель «Мистерии» Александр Скоробогатов, каждый из участников студии будет в вечернем наряде по бальной моде XIX века, в костюме каждого будет какой-то цветочный акцент – бутоньерка, веер или живые цветы в прическах. Александр Скоробогатов «Мы надеемся, что публика, купившая билеты на концерт, поддержит цветочный мотив в своей одежде. Очень хотелось бы видеть женщин в длинных платьях». Цветочная тема выбрана неслучайно: в середине XIX века модной деталью женского туалета были гирлянды из цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU