Более 280 тысяч жителей Томской области получили налоговые льготы

12 Февр. 2020 2020-02-12T05:35:25+03:00

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Как сообщает УФНС по Томской области, по итогам кампании по уплате имущественных налогов физическими лицами за 2018 год 283 тысячи собственников региона получили льготы по земельному и транспортному налогам и налогу на имущество. Общий объем преференций составил 512 миллионов рублей (это на 88 миллионов рублей больше, чем годом ранее).

По налогу на имущество физлиц федеральные льготы, освобождающие от уплаты налога за один объект налогообложения каждого вида, закреплены для 15 категорий налогоплательщиков. Кроме этого, дополнительные льготы могут быть определены представительными органами власти муниципального образования по месту нахождения имущества.

Полный список льготников, для которых предусмотрены преференции на федеральном и местном уровнях можно найти на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

ИСТОЧНИК KP.RU