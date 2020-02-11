Благоустройство улицы Красноармейской в Томске продолжится
Комплексное благоустройство улицы Красноармейской стартовало в 2019 году, тогда губернатор выделил на эти цели 100 миллионов рублей.
На эти средства были проведены работы на участке Красноармейской от пр. Фрунзе до пр. Кирова. Среди них: расселение и снос аварийных домов, обустройство тротуаров и общественных пространств, монтаж новых систем освещения, ремонт и реставрацию фасадов, озеленение.
Что касается второго этапа работ, то в 2020 году на улице Красноармейской предлагается продолжить модернизацию уличного освещения на отрезке от ул. Сибирской до ул. Яковлева, заменить бордюры, отремонтировать тротуары на отрезке от пр. Кирова до ул. Котовского и от пр. Фрунзе до улицы Петропавловской. Часть средств пойдет на текущий ремонт фасадов и ограждений.
ИСТОЧНИК KP.RU