2020-02-11T13:23:45+03:00
Общество

Благоустройство улицы Красноармейской в Томске продолжится

На эти цели из бюджета региона выделено 75 миллионов рублей
Елена Реутова
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Благоустройство Красноармейской будет продолженоБлагоустройство Красноармейской будет продолженоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Комплексное благоустройство улицы Красноармейской стартовало в 2019 году, тогда губернатор выделил на эти цели 100 миллионов рублей.

На эти средства были проведены работы на участке Красноармейской от пр. Фрунзе до пр. Кирова. Среди них: расселение и снос аварийных домов, обустройство тротуаров и общественных пространств, монтаж новых систем освещения, ремонт и реставрацию фасадов, озеленение.

Что касается второго этапа работ, то в 2020 году на улице Красноармейской предлагается продолжить модернизацию уличного освещения на отрезке от ул. Сибирской до ул. Яковлева, заменить бордюры, отремонтировать тротуары на отрезке от пр. Кирова до ул. Котовского и от пр. Фрунзе до улицы Петропавловской. Часть средств пойдет на текущий ремонт фасадов и ограждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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