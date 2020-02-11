Осужден сотрудник УК, по вине которой в Томске погибла женщина

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:12:46+03:00

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В марте 2019 года подсудимый - инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений ООО «УК «Стройсоюз» - не осуществил должный контроль за своевременностью очистки крыши дома №202 на пр. Ленина в Томске от снега и наледи. В результате схода с крыши обледеневшей снежной массы женщина скончалась на месте. Ребенок получил тяжкие телесные повреждения.

Собранные следственными органами СК РФ по Томской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора сотруднику ООО «УК Стройсоюз», признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

С учетом наличия у подсудимого на иждивении двух малолетних детей, положительных характеристик, а также просьбы потерпевших о снисхождении к подсудимому, суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

ИСТОЧНИК KP.RU