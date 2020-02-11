«ЛитМост» с известными писателями состоится в Томске

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:41:58+03:00

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Томичей приглашают 19 февраля в муниципальную библиотеку «Центральная» областного центра, где состоится «ЛитМост» с авторами остросюжетных романов Анной и Сергеем Литвиновыми. Трансляция интервью на большом экране в режиме онлайн будет посвящена выходу новой книги писателей «Тебя убьют первым».

Анна и Сергей Литвиновы – брат и сестра, известные российские писатели, работающие в жанре остросюжетного детектива. За 20 лет совместной работы ими написано более 70 книг и несколько сценариев. По мотивам их романов снято 7 экранизаций.

Виртуальная встреча будет посвящена выходу нового детектива, продолжающего цикл «Высокие страсти». Во время прямой трансляции соавторы расскажут о новом романе, вдохновленным реальными событиями, и его героях, знакомых читателям по «космической» серии звездного дуэта. Интервью с авторами будет интересен как поклонникам авторов, так и всем любителям детективного жанра.

ИСТОЧНИК KP.RU