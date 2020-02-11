2020-02-11T12:13:40+03:00
Недвижимость

Томская область продолжает газификацию населенных пунктов

Об этом сообщил замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный
ИГОРЬ ТЮРИН
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Газификация Томской области продолжаетсяГазификация Томской области продолжаетсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В 2019 году благодаря программе областной газификации, утвержденной восемь лет назад губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, техническую возможность подключиться к природному газу получили более 1900 домовладений. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Как рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный, завершено строительство газовых сетей в микрорайонах Наука и Энтузиастов (36 км) в областном центре, а также в Колпашеве и Тогуре (24 км). Кроме того, построены сети в ряде поселков региона.

За прошедший год в мероприятия по газификации инвестировано 311,6 миллиона рублей. На 2020 год в областном бюджете на программу газификации предусмотрено 283,5 миллиона рублей.

За период реализации программы газификации Томской области с участием ПАО «Газпром» в регионе уже введено в эксплуатацию 809 км газопроводов. Потребителями природного газа являются более 44,3 тыс. абонентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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