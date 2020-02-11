Добыча нефти в Томской области в 2019 году вновь снизилась

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:11:13+03:00

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Объем нефтедобычи в Томской области в 2019 году снизился до 9 млн тонн, при этом добыча газа осталась на прежнем уровне – 6,5 млрд кубометров. В то же время объем геологоразведки возрос до 11 млн тонн, рассказал сегодня на пресс-конференции заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

По словам вице-губернатора, нынешнее снижение плановое: объемы добычи нефти в Томской области сокращались в течение нескольких лет. Если в 2014 году на территории региона было добыто 10,8 млн тонн нефти, то в 2017-м и 2018 годах – по 9,8 млн тонн. Доля нефтегазовой отрасли в валовом региональном продукте в 2018 году составила 27%, однако в 2019-м она снизилась до 20%.

Снижение нефтедобычи связано с падением объемов разведанных запасов, хотя ситуация исправляется: «В прошлом году нефтяные компании ресурсы на геологоразведку увеличили – на нее потратили 4 млрд 300 млн рублей. Таким образом, мы поставили на баланс более 11 млн тонн разведанной нефти; в 2018 году это было всего 1,2 миллиона», – сказал Шатурный.

Как ранее сообщалось, для региона одной из основных проблем является ухудшение структуры остаточных запасов углеводородов и быстрый рост доли трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ). Поэтому стимулирование добычи ТРИЗ в последние годы находится в приоритете.

Замгубернатора напомнил, что в рамках проекта «Палеозой» совместно с ООО «Газпромнефть-Восток» и томскими университетами областная власть работает над созданием полигона для тестирования технологий по разведке и добыче ТРИЗ. В настоящее время специалисты компании пробурили четыре разведочные глубокие скважины; на 2020 год запланировано бурение еще двух скважин, в том числе на глубину 1400 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU