Губернатор Сергей Жвачкин поручил держать на контроле эпидситуацию

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:57:30+03:00

Его заместитель по социальной политике Иван Деев доложил о положении с эпидемиями в регионе

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На аппаратном совещании у губернатора Сергея Жвачкина его заместитель по социальной политике Иван Деев доложил об эпидемиологической ситуации в Томской области.

Вице-губернатор отметил, что эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превышен в нескольких муниципальных образованиях. В Каргасокском районе закрыты пять детских садов и три школы, в Кожевниковском – две школы и один детский сад, еще один детский сад закрыт в Александровском районе. Отправлены домой отдельные классы в 17 школах региона.

Как отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, каждый второй житель области привит от гриппа, и это дает результат. По словам главы региона, ситуация напряженная, расслабляться рано, нужно соблюдать все меры профилактики, а медики и учителя должны о них постоянно рассказывать. Сергей Жвачкин: «Завышения цен на средства профилактики ни антимонопольщики, ни общественники пока не находят, дефицита противовирусных препаратов в области нет. Но контроль за ценами должен быть постоянным».

ИСТОЧНИК KP.RU