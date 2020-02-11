Томские экскурсоводы познакомились с традициями местных татар

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:53:22+03:00

Много открытий несет история родного края Фото: из открытых источников

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Вручены сертификаты 22 слушателям курса «Томские татары: история, культура, религия» из числа действующих экскурсоводов, сотрудников музеев и представителей туроператоров г. Томска.

В течение трех дней участники проекта прослушали серию тематических лекций о национальной культуре и традициях коренного народа Томска, спустились в стилизованные подземелья старинного особняка купца Карима Хамитова, встретились с имамами во время экскурсионного посещения двух Соборных мечетей города.

В «Центре татарской культуры» слушателям курса представилась возможность познакомиться с народными песнями и танцами татар, отведать национальное лакомство «чак-чак» во время организованного чаепития и по достоинству оценить одну из лучших черт этого народа – гостеприимство.

В настоящее время разрабатывается очередной тематический блок, посвященный истории, культуре и религии томских немцев.

ИСТОЧНИК KP.RU