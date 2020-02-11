Томские юнармейцы приняли участие в Вахте Памяти
Юнармейцы штаба Поста № 1 Томска приняли участие в мероприятиях ежедневной круглогодичной Вахты Памяти на Посту № 1 в Новосибирске. Это стало возможным в рамках ассоциации Постов № 1 Сибирского федерального округа.
Томские юнармейцы познакомились с ежедневным распорядком работы караула, посетили аллею Славы. Для томичей были проведены экскурсии по караульному помещению, в музей Ленинского района, который является структурным подразделением Пост № 1 Новосибирска.
Также они приняли участие в соревнованиях по стрельбе и были награждены нагрудными знаками «Пост № 1 Новосибирск».
ИСТОЧНИК KP.RU