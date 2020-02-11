Томские юнармейцы приняли участие в Вахте Памяти

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:24:41+03:00

Мы этой памяти верны Фото: из открытых источников

Они несли ее на Посту № 1 в городе Новосибирске

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Юнармейцы штаба Поста № 1 Томска приняли участие в мероприятиях ежедневной круглогодичной Вахты Памяти на Посту № 1 в Новосибирске. Это стало возможным в рамках ассоциации Постов № 1 Сибирского федерального округа.

Томские юнармейцы познакомились с ежедневным распорядком работы караула, посетили аллею Славы. Для томичей были проведены экскурсии по караульному помещению, в музей Ленинского района, который является структурным подразделением Пост № 1 Новосибирска.

Также они приняли участие в соревнованиях по стрельбе и были награждены нагрудными знаками «Пост № 1 Новосибирск».

ИСТОЧНИК KP.RU