Урок патриотизма состоялся в томской колонии

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:01:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Представитель комиссии по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию Общественного совета при УМВД России по Томской области Сергей Сороков посетил исправительную колонию № 4 города Томска. Общественник рассказал собравшимся о неоценимом вкладе наших земляков в ход Сталинградской битвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия были показаны слайды, основанные на архивных фотографиях, рассказывающие об одном из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, длившимся 200 дней и унесшим более одного миллиона жизней советских граждан. Конечно, прозвучала тема о томичах, участниках Сталинградской битвы. Было рассказано о томских воинских формированиях, которые после завершения великого сражения были переименованы в Гвардейские; о солдатах и офицерах героически защищавших город, одним из которых был Герой Советского Союза – снайпер, младший лейтенант Василий Григорьевич Зайцев.

ИСТОЧНИК KP.RU