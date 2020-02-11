2020-02-11T09:01:46+03:00
75 лет Великой Победы

Урок патриотизма состоялся в томской колонии

Представители Общественного совета провели урок патриотического воспитания в ИК № 4 города
ИГОРЬ ТЮРИН
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Никто не забытНикто не забытФото: из открытых источников
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Представитель комиссии по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию Общественного совета при УМВД России по Томской области Сергей Сороков посетил исправительную колонию № 4 города Томска. Общественник рассказал собравшимся о неоценимом вкладе наших земляков в ход Сталинградской битвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия были показаны слайды, основанные на архивных фотографиях, рассказывающие об одном из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, длившимся 200 дней и унесшим более одного миллиона жизней советских граждан. Конечно, прозвучала тема о томичах, участниках Сталинградской битвы. Было рассказано о томских воинских формированиях, которые после завершения великого сражения были переименованы в Гвардейские; о солдатах и офицерах героически защищавших город, одним из которых был Герой Советского Союза – снайпер, младший лейтенант Василий Григорьевич Зайцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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