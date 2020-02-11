Прокуратурой Томской области выявлено 700 нарушений в здравоохранении

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:43:19+03:00

266 человек привлечены к административной и дисциплинарной ответственности

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Прокуратура Томской области подвела итоги работы по надзору за исполнением законов в сфере здравоохранения в 2019 году. В целом, в прошлом году органами прокуратуры региона выявлено более 700 нарушений законодательства в этой сфере.

С целью восстановления конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь внесено 190 представлений, направлено в суд 75 исков (заявлений), оспорено 5 правовых актов. За допущенные нарушения по требованиям прокуроров 266 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Еще свыше 50 должностных лиц предостережены о возможности наступления такой ответственности.

Так, прокурорами были пресечены факты отказа врачей в выписке льготным категориям населения рецептов на бесплатное получение лекарственных препаратов, несвоевременного или ненадлежащего формирования медицинскими учреждениями заявок на приобретение льготных лекарств без учета потребности прикрепленных пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU