Томское отделение «Волонтеров Победы» открыло набор

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:00:30+03:00

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В 2015 году в России был создан волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, объединивший более 130 тыс. человек. Волонтеры помогали ветеранам, благоустраивали памятные места и помогали организовывать Парады Победы, шествия «Бессмертного полка» и другие мероприятия.

По результатам работы волонтерского корпуса было создано Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Сейчас движение объединяет более 200 тысяч участников, отделения действуют во всех регионах России. Стать волонтерами могут все желающие старше 14 лет. «Волонтеры Победы» помогают ветеранам в бытовых вопросах, участвуют в подготовке мероприятий, занимаются медийным сопровождением, а также проводят различные патриотические акции для молодежи. Чтобы попасть в «Волонтеры Победы», необходимо пройти регистрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU