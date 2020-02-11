Почти все томские маршрутки теперь принимают «безнал»

11 Февр. 2020 2020-02-11T06:56:07+03:00

Оплатить за проезд картой - теперь не проблема. Фото: из открытых источников

Число жалоб от пассажиров на отсутствие терминалов сократилось в 5 раз

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Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты муниципального «Центра организации и контроля пассажироперевозок» ежедневно анализируют полученные от горожан сообщения и жалобы проверяют их и передают информацию о нарушителях в департамент городского хозяйства. Только за минувшие выходные, 8 и 9 февраля, было проверено 24 «сигнала» от населения , связанных с ненадлежащей работой общественного транспорта.

- "Сегодня мы отмечаем значительное снижение количества звонков, в частности, по работе «безнала» их стало меньше в пять раз – если сравнивать с первой декадой января. С начала февраля не было сообщений о раннем окончании работы маршруток, нарушении схем движения в отдаленные микрорайоны, неправильно отданной сдаче», — говорит начальник городского «Центра организации и контроля пассажироперевозок» Денис Равинский.

Как отмечает руководитель ЦОиКП, перевозчики оперативно реагируют на поступившие замечания и устраняют недочеты: они не только оборудовали все автобусы терминалами для приема безналичной оплаты, но и помимо медицинского и технического осмотра ежедневно проводят инструктажи водителей по работе с кассовой техникой.

Сотрудники ЦОиКП будут продолжать ежедневные внеплановые проверки пассажирского транспорта в том числе, в выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU