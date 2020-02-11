В Колпашево Томской области в пожаре погибла женщина

11 Февр. 2020 2020-02-11T05:49:54+03:00

Четыре человека, а том числе два ребенка, госпитализированы

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Пожар произошел вечером, 10 февраля, в одноэтажном бревенчатом жилом доме ул. Школьная в городе Колпашево. Сообщение поступило спасателям в 18-50. Буквально через несколько минут первый расчет огнеборцев прибыл на место, но частный дом и веранда были уже вовсю охвачены огнем.

До прибытия пожарных в Колпашевскую районную больницу были доставлены четыре человека:43-летний хозяин дома и его супруга, а также их дети - 14- летний мальчик и 12 летняя девочка. Родители и сын получили ожоги, дочь хозяев дома – отравление угарным газом.

- Пожарными в комнате было обнаружено тело сестры хозяйки, 1974 года рождения. В результате пожара обгорели стены дома и веранды внутри и снаружи, обрешетка крыши. Площадь пожара составила 54 кв.м. В ликвидации огня было задействовано 12 человек и 3 единицы спецтехники – говорится в сообщении ГУ МЧС по Томской области.

Причины произошедшего устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара женщины и травмирования четырех человек по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

ИСТОЧНИК KP.RU