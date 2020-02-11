В Томске пожилой водитель сбил женщину на переходе

11 Февр. 2020 2020-02-11T07:37:17+03:00

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ДТП произошло 10 февраля, , около 17 часов 55 мину,т в районе дома по адресу Иркутский тракт, 170. - По предварительной информации, автомобиль Chery, под управлением 68-летнего водителя, совершён наезд на женщину-пешехода, переходившую проезжую часть по

нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения, 60-летняя женщина доставлена в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются. – сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Очевидцев данных происшествий просьба звонить в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам: перед тем как пересечь проезжую часть нужно убедиться, что вас пропускают. Не торопиться. Необходимо снять наушники и капюшон, не отвлекаться на телефон. В темное время суток рекомендуется иметь на одежде световозвращающие приспособления, не зависимо от того находитесь вы в населенном пункте или на загородной трассе - световозвращатели делают вас заметными на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU