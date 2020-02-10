2020-02-10T13:06:07+03:00
Происшествия

По иску прокуратуры суд в Томске запретил доступ к 4 интернет-сайтам

Они содержали информацию о продаже документов об образовании
ИГОРЬ ТЮРИН
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Подделка во все времена подделкаПодделка во все времена подделкаФото: Александр ГЛУЗ
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Прокуратура г. Томска на постоянной основе осуществляет мониторинг сети «Интернет». По его результатам выявлено 4 интернет-сайта, содержавших информацию о возможности приобретения за плату документов об образовании (дипломов о высшем образовании, аттестатов о полном и неполном среднем образовании, академических справок), минуя установленный порядок получения данных документов.

Федеральным законодательством установлен прямой запрет на распространение информации, пропагандирующей совершение деяний, наказуемых в уголовном порядке. Это относится и к подделке подобных документов.

В целях исключения доступа граждан к указанным интернет-ресурсам прокурор города Виктор Федотов обратился в суд с административным исковым заявлением о признании размещенной на них информации запрещенной к распространению в Российской Федерации. Решением Советского районного суда г. Томска требования прокуратуры удовлетворены, доступ к интернет-страницам с противоправной информацией ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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