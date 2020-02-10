В Томской области местная жительница обвиняется в смерти сына

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:16:07+03:00

Она предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности

Изменить размер текста: A A

Следственным комитетом Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Зырянского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемая, проживавшая в частном доме с двумя малолетними детьми 2016 г.р. и 2018 г.р., затопила печь и ушла на длительное время из дома, оставив малолетних детей без присмотра. Во время ее отсутствия произошло возгорание деревянной балки-перекрытия, расположенной под печью. В результате возгорания ребенок 2018 года скончался на месте от отравления окисью углерода, а трехлетний мальчик был спасен случайным прохожим.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Зырянский районный суд Томской области для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU