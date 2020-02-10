Торжественный прием провел губернатор Томской области для ветеранов

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:12:44+03:00

Спасибо вам за все! Фото: из открытых источников

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Губернатор Сергей Жвачкин на торжественном приеме в администрации Томской области вручил участникам войны и труженикам тыла юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На встречу с главой региона приехали 44 ветерана из Томска, Северска и девяти районов области.

Губернатор напомнил, что президент России объявил 2020-й Годом памяти и славы. Как отметил губернатор, эта медаль – маленькая толика нашей огромной благодарности ветеранам. Сергей Жвачкин: «Вместе вы принесли нашей Родине, всей планете мир и свободу. И мы никогда это не забудем. Низкий вам поклон от всех нас, ныне живущих, от миллиона жителей Томской области».

После этого Сергей Жвачкин пригласил участников войны и тружеников тыла за обеденный стол.

из открытых источниковФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU