2020-02-10T11:47:06+03:00
Спорт

Во вторник в Томске стартует кубок России по подводному спорту

Он соберет 2,5 сотни сильнейших спортсменов страны
Елена Реутова
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В соревнованиях примут участие 250 спортсменовВ соревнованиях примут участие 250 спортсменовФото: из открытых источников
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С 11 по 16 февраля в Центре водных видов спорта «Звездный» будет проходить Кубок России по подводному спорту. Это первый отборочный старт на чемпионат мира 2020 года по подводному спорту.

Участниками соревнований станут 250 сильнейших спортсменов из 21 региона, в том числе из таких центров развития подводного спорта как Новосибирская, Смоленская, Тульская, Челябинская, Оренбургская, Московская, Воронежская области, Москва и Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Красноярский и Краснодарский края. Томскую область представят как молодые спортсмены, так и основной состав сборной региона. В статусе главного тренера команды выступит Юлия Поздеева.

Соревновательная часть стартует с 12 февраля. Традиционно состязания будут проходить утром и вечером. Во все дни утренние сессии начинаются с 10 часов, вечерние — с 17 и с 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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